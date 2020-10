Champions League, pareggia l’Inter e cade clamorosamente il Real Madrid. La situazione nel girone B

Non basta all’Inter la doppietta di Romelu Lukaku per superare il Borussia Mönchengladbach. È stata una gara pirotecnica quella di San Siro, aperta e chiusa dalle reti del belga ma intervallate con quelle avversarie di Bensebaini (su rigore) e Hofmann. I nerazzurri ed i tedeschi si dividono quindi la posta in palio, mentre nell’altro match del girone B il Real Madrid è caduto clamorosamente in casa per 2-3 contro lo Shakhtar Donetsk.

Ecco quindi la classifica del girone B di Champions League (qui invece il calendario):

Shakhtar Donetsk 3

Borussia Mönchengladbach 1

Inter 1

Real Madrid 0

