La nuova Champions League ha preso forma con il sorteggio della prima fase. L’Inter non è stata particolarmente fortunata e affronterà in trasferta Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga, mentre a San Siro accoglierà Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco.

Subito dopo l’evento di Montecarlo, l’attenzione di tutti si è spostata sulle previsioni e su quanti punti servano per arrivare direttamente agli ottavi di finale, posizionandosi quindi fra le prime otto squadre nella classifica totale di 36.

Secondo le prime stime effettuate sia dalla UEFA che dagli esperti di simulazioni, il range è compreso fra un minimo di 16 e un massimo di 18 punti. Con quest’ultima cifra, le squadre sarebbero praticamente certe di approdare alla seconda fase senza passare dagli spareggi.

L’Inter, quindi, deve puntare a vincere almeno cinque partite, aggiungendo un paio di pareggi, per avere speranze sufficienti. L’impresa non è proibitiva, ma servirà attingere all’intera rosa per dosare le forze viste le numerose partite ravvicinate. Domani verranno annunciati i calendari, con tanto di ordine di partite e date.