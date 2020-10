Champions League, Real Madrid-Shakhtar 2-3, si apre con una sorpresa il Girone B

In attesa della sfida tra Inter e Borussia M’Gladbach che avrà inizio a partire dalle 21.00 a San Siro, si apre subito con una grossissima sorpresa il Girone B della nuova edizione della Champions League. Tra le mura di un Alfredo Di Stefano che sembrava quasi inespugnabile fino a pochi giorni fa, lo Shakhtar Donetsk riesce infatti nell’impresa e vince per 2-3 Secondo risultato negativo di fila per la formazione di Zinedine Zidane, dopo aver già perso lo scorso sabato in campionato per 0-1 contro il Cadiz.

La formazione ucraina, che in molti ricorderanno per l’incrocio recente già avvenuto con l’Inter nel corso dell’ultima edizione dell’Europa League in semifinale perso rovinosamente per 5-0, si rende subito protagonista di un primo tempo da sogno passando in vantaggio per 0-3 con le reti di Tete e Solomon più l’autogol di Varane. Nella ripresa la squadra di Zidane entra con tutt’altro piglio e riesce a portarsi sul 2-3 nel primo quarto d’ora con Modric e Vinicius. Dopo numerosi attacchi, Valverde trova il pareggio al 93′, ma l’arbitro annulla per fuorigioco e decreta di fatto la vittoria dello Shakhtar.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi