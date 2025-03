Chi è Kruzliak, l’arbitro di Inter-Feyenoord: già due le sfide con lui

Dopo la vittoria per 0-2 in Olanda raccolta la scorsa settimana, l’Inter martedì sera ospita a San Siro il Feyenoord per il ritorno degli ottavi di Champions League. I nerazzurri vogliono superare il turno e hanno un buon margine di vantaggio ma non possono sottovalutare la squadra di Rotterdam che al Meazza ha già eliminato il Milan nei playoff.

La UEFA quest’oggi ha pubblicato le designazioni arbitrali per il nuovo turno e per questo match ha scelto lo slovacco Ivan Kruzliak, esperto arbitro 40enne che da più di dieci anni dirige delle partite europee. Sarà coadiuvato dagli assistenti Branislav Hancko e Jan Pozo mentre il quarto ufficiale sarà Peter Kralovi. Al VAR sono stati scelti invece i due tedeschi Christian Dingert e il suo assistente Benjamin Brand.

Per Kruzliak si tratta della terza volta in carriera in cui dirigerà una partita dell’Inter. La prima risale a più di dieci anni fa quando in Europa League, nel febbraio 2015, i nerazzurri sconfissero 1-0 il Celtic a San Siro grazie al gol di Guarin mentre la seconda è molto più recente. Si tratta di un gara del novembre 2022 quando la squadra di Inzaghi perse 2-0 sul campo del Bayern Monaco nei gironi di Champions League.