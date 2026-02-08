Chi è Chiffi, l’arbitro di Sassuolo-Inter: incubo scudetto

Questo pomeriggio alle 18.00 si disputerà la sfida tra Sassuolo-Inter, valida per la 24esima giornata di Serie A. Nuova trasferta per la squadra di Cristian Chivu che nell’ultimo turno è riuscita a superare senza troppi problemi la Cremonese per 0-2 e che quest’oggi avrà ancora una volta il duro compito di allungare il vantaggio sul secondo posto.

Ad arbitrare il match tra Sassuolo-Inter sarà Daniele Chiffi, alla prima direzione con i nerazzurri in questo campionato. Il fischietto della sezione di Padova avrà al suo fianco gli assistenti Vecchi e Ceccon e Galipò come IV Ufficiale. Al Var vi saranno invece Camplone e Aureliano come Avar.

L’unico precedente di questa stagione tra Chiffi e l’Inter risale all’eliminazione dei nerazzurri dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna arrivata ai calci di rigore lo scorso dicembre. In campionato, invece, l’ultima partita diretta dall’arbitro di Padova risale al pareggio per 2-2 contro la Lazio dello scorso maggio che costò la vittoria dello scudetto alla squadra allora allenata da Simone Inzaghi.

Il bilancio complessivo dei nerazzurri con Chiffi, invece, recita ben 10 vittorie dell’Inter, 6 pareggi e 3 sconfitte.