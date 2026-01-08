Chivu-Conte, retroscena di Parma-Napoli: frasi pesanti in panchina

A pochi giorni dal big match di San Siro tra Inter e Napoli, torna a galla un episodio accaduto la scorsa stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, tutto nasce il 18 maggio 2025 al Tardini, durante la sfida tra Parma e gli azzurri. Una gara cruciale: i padroni di casa lottavano per evitare la retrocessione, mentre il Napoli inseguiva lo scudetto. Nel frattempo, a San Siro, l’Inter affrontava la Lazio.

La partita fu caratterizzata da episodi nervosi: tre pali, un rigore prima assegnato e poi revocato, parate decisive di Suzuku e Meret, continui litigi in campo e tra le panchine. Il culmine arrivò con due espulsioni: una per Chivu e l’altra per Conte. La tensione esplose quando il Napoli esultò per il pareggio della Lazio contro l’Inter.

In quel momento, secondo quanto ricostruito dalla rosea, Conte rivolse parole durissime verso qualcuno della panchina avversaria. Il bersaglio potrebbe essere stato Antonio Gagliardi, ex vice dell’attuale allenatore nerazzurro e match analyst della Nazionale per dieci anni anche agli ordini di Conte, ma non c’è certezza. “Non vedi l’ora, pezzo di mer…, ti vengo a prendere”, furono le parole attribuite al tecnico del Napoli.

Questa domenica 11 gennaio le due squadre si ritroveranno di fronte. L’Inter attualmente guida la classifica in solitaria, con il Napoli staccato di quattro punti dopo il pareggio col Verona. Il clima resta tra squadre e allenatori resta caldissimo.