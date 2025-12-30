Chivu fa la conta per Bologna: 2 pedine si fermano ai box

La preparazione per il prossimo impegno di campionato è partita ieri ad Appiano Gentile, con una buona notizia e qualche defezione ancora da gestire. Francesco Acerbi è tornato ad allenarsi in gruppo, ma l’infermeria nerazzurra non è ancora del tutto vuota. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Chivu dovrà fare a meno di due giocatori per la sfida di San Siro.

Darmian e Bonny non saranno infatti a disposizione per la partita contro il Bologna di Italiano. Il primo punta però a rientrare almeno tra i convocati in occasione della trasferta di Parma, mentre il francese ha fissato come obiettivo la sfida contro i partenopei. Una scelta che lo porterà verosimilmente a rinunciare, seppure malvolentieri, al match da ex contro la sua ultima squadra al Tardini.

Ulteriori indicazioni sulle scelte del tecnico arriveranno nei giorni a venire. Il gruppo continuerà ad allenarsi, con l’eccezione del primo gennaio quando è previsto un giorno di riposo, prima di entrare nel vivo della preparazione della gara contro gli emiliani. Le decisioni definitive sulla formazione saranno prese solo dopo le ultime sessioni di lavoro.