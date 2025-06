Novità per Chivu sugli infortuni di Frattesi e Thuram

L’Inter si appresta a disputare l’ultima partita della fase a gironi di questo Mondiale per Club che finora ha portato in dote quattro punti alla formazione nerazzurra (frutto di una vittoria e un pareggio in due gare) del suo nuovo allenatore Cristian Chivu. Negli Stati Uniti continuano gli allenamenti della squadra ma ci sono alcuni problemi fisici.

Attualmente il tecnico Cristian Chivu non può contare su Denzel Dumfries – che è però vicino al rientro – e su altri due elementi come Davide Frattesi e Marcus Thuram. Se l’olandese punta già al rientro contro il River Plate, lo stesso non si può dire che gli altri due infortunati, anche se c’è una novità per lo staff medico nerazzurro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in casa Inter c’è ottimismo per i recuperi di Frattesi e Thuram visto che entrambi hanno ripreso a correre a buona velocità nel centro sportivo in cui si allenano i nerazzurri. Questo è un primo passo verso il rientro in gruppo dei due calciatori che però al momento restano in bilico per la prossima partita.