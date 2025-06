Chivu sorride: recupera dall’infortunio e torna titolare

L’Inter si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il River Plate, nell’ultima gara del girone. Dopo la vittoria in rimonta con gli Urawa Red Diamonds, i nerazzurri devono ottenere almeno un pareggio. A pochi giorni dalla sfida, per Cristian Chivu arrivano buone notizie.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries avrebbe pienamente recuperato l’affaticamento degli ultimi giorni. L’olandese è tornato a lavorare in gruppo dopo l’infortunio e dovrebbe partire titolare già contro il River Plate.