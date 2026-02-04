Chivu supera Inzaghi: il confronto con la scorsa stagione
Il confronto numerico ora è attendibile
Il percorso di Cristian Chivu alla guida dell’Inter continua a dare risultati importanti su tutti i fronti. In attesa della sfida di questa sera in Coppa Italia, i numeri cominciano a permettere paragoni attendibili con la gestione precedente.
Come segnalato da La Gazzetta dello Sport, la squadra ha già disputato 34 partite in stagione, superando la metà del cammino. Questo rende possibile un confronto credibile con quanto fatto da Simone Inzaghi nell’annata passata. Il tecnico aveva chiuso la stagione 2024-25 con una media punti complessiva di 2,10 a partita, calcolata su tutte le competizioni fino alla finale di Champions League, per un totale di 59 incontri.
L’attuale tecnico nerazzurro, escludendo dal conteggio il Mondiale per club che appartiene formalmente alla stagione precedente, viaggia invece a una media di 2,21 punti a partita. Un dato ricavato su 33 partite disputate finora, che testimonia un rendimento leggermente superiore rispetto al predecessore nello stesso periodo.
Il confronto, ancora parziale ma ormai significativo per il numero di gare analizzate, fotografa una squadra che sta mantenendo un passo importante in tutte le competizioni. La sfida di questa sera in coppa rappresenterà un’ulteriore occasione per consolidare questo percorso.