Chivu: “Nessuno ci regala nulla. Thuram? Tutti sono importanti”

Intervenuto durante il pre-partita di Sassuolo-Inter ai microfoni di Dazn, Cristian Chivu ha parlato dei prossimi impegni della formazione nerazzurra a partire dal match di questo pomeriggio a Reggio Emilia. Una partita delicata nella quale il tecnico spera di poter ritrovare un gol di Marcus Thuram. Queste le sue parole:

CALENDARIO – “Come tutti i mesi è delicato. Siamo consapevoli di ciò che stiamo facendo, della crescita, del lavoro e anche del fatto che abbiamo bisogno di continuità e prestazioni importanti che ci permettono di essere competitivi”.

CONTINUITA’ – “Il segreto per vincere contro le squadre della parte destra della classifica? Noi siamo consapevoli del fatto che nessuno ci regala nulla. Che dobbiamo mantenere attenzione e atteggiamento. Quello che conta è essere sempre quello che noi desideriamo”.

THURAM – “Gol Thuram? Difficile da rispondere. Desidero una prestazione importante da parte di tutto il gruppo. Ho una rosa sempre coinvolta e sul pezzo. Tutti devono sentirsi importanti. Ho la fortuna di godermi quattro attaccanti con numeri importanti e speriamo che mantengano questo rendimento”.