Chivu: “Vittoria non semplice. Scudetto? Ma non è nemmeno…”

Sollevato per l’ottima vittoria trovata questa sera al Tardini contro il suo ex Parma, Cristian Chivu si è detto ovviamente soddisfatto per l’atteggiamento mantenuto per tutto l’incontro dai suoi ragazzi. Ottenuti i tre punti che permettono all’Inter di mantenere ancora per una giornata la vetta della classifica, da domani si penserà al big match di domenica sera a San Siro contro il Napoli, fermato nel pomeriggio sul pareggio dal Verona al Maradona. A seguire le parole del tecnico interista su Dazn.

VITTORIA – “C’è la maturità, la voglia di essere dominanti e capire quello che l’avversario ti concede. Oggi non era semplice, devi girare palla veloce, prendere qualche iniziativa, capire come attaccare la linea difensiva loro. Abbiamo provato perché siamo stati maturi. Abbiamo fatto buone preventive e non subire le loro ripartenze se non l’unica nel primo tempo. Era una partita seria e ne eravamo consapevoli. Consapevoli di quello che vuol dire vincere qui al Tardini, stasera non era semplice anche per le condizioni meteo, per tutte le insidie”.

CONSAPEVOLEZZA – “Il campo dimostra certe valutazioni. Siamo consapevoli del fatto che la strada è ancora lunga, che dobbiamo mantenere l’atteggiamento giusto per quel che riguarda l’approccio alle partite, perché le partite in Serie A non sono mai semplici a prescindere dall’avversario. Bisogna sempre dimostrare quello che è il tuo reale valore. Bisogna essere maturi, concreti e tirar fuori qualità e coraggio. Tanti aggettivi che poi ti portano a fare una stagione competitiva. Questo è stato il nostro desiderio da quando è iniziata la stagione e continuiamo a lavorare per mantenere quelle che sono le nostre aspettative e ambizioni”.

SCUDETTO – “Non è nemmeno finito il girone d’andata perché dobbiamo recuperare la partita contro il Lecce. Inter-Napoli sarà la prima del girone di ritorno, siamo consapevoli dell’importanza della partita perché poi siamo a metà stagione e ogni punto e partita diventano importanti”.

NAPOLI – “Pensavo che mi chiedevate di più del Parma. Ho sempre detto che mi godo la vittoria perché nel calcio è sempre importante godersi la vittoria, poi avremo tempo di pensare alla prossima”.

BIG MATCH – “Inter e Napoli sono due squadre che hanno molta intensità e un valore individuale che gli permette di fare determinate cose, c’è da fare i complimenti a quello che stanno facendo. Così come alla Juve e al Milan, magari anche al Como visto che Cesc ieri ha citato me, gli faccio i complimenti e metto anche lui dentro. Il campionato è questo”.

MATURITA’ – “Sono sempre poi i novanta minuti che portano avanti la maturità della squadra e siamo tutti consapevoli del fatto che si affronteranno due squadre che hanno un valore importante per quanto riguarda non solo la Serie A”.