Caso Sanchez, il c.t. del Cile: “Con la Colombia giocherà”

Il c.t. del Cile, Eduardo Berizzo è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Colombia, per parlare delle condizioni fisiche di Alexis Sanchez, queste le sue parole: “Alexis può giocare, dall’inizio o per molti minuti a gara in corso. E’ pienamente in condizione di giocare. Adesso è un’opzione, è un calciatore importante per noi, che apre l’attacco con qualità, è un top player. Sicuramente lo inseriremo nella squadra che sfiderà la Colombia” (in programma il 13 settembre alle 02.30 italiane).

L’opinione di Passione Inter

Sanchez è partito nonostante la società gli avesse consigliato di rimanere a Milano. Il cileno quest’estate era senza squadra e secondo il club avrebbe dovuto cercare di mettersi in pari coi compagni per recuperare il prima possibile la condizione. Con la Nazionale ha saltato la prima gara contro l’Uruguay, ma come ha detto il c.t. giocherà quella del 13 contro la Colombia, a tre giorni dal Derby di Milano. Inzaghi avrebbe sicuramente preferito averlo a disposizione qualche giorno in più.