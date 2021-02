Cinque cose che (forse) non sai sul derby di Milano

Il tempo scorre in fretta ed il derby fraed, che domenica prossima si giocheranno una fetta importante di scudetto, si avvicina. E con il passare delle ore cresce anche l’attesa per una delle stracittadine più importanti degli ultimi tempi, con le due squadre che per la prima volta nell’ultimo decennio si trovano a battagliare faccia a faccia nella lotta per il tricolore.

Al Meazza si ripeterà il sacro rituale di una sfida che nel corso degli anni ha appassionato tifosi e regalato sfide uniche e battaglie memorabili. Scopri allora cinque curiosità sul derby di Milano che (forse) non ricordi.

SCOPRILE SCORRENDO LE SCHEDE —>