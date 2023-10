Con il poker alla Salernitana Lautaro Martinez ha già raggiunto quota 10 gol in stagione a settembre, cosa che all’Inter era riuscita l’ultima volta a Samuel Eto’o ormai dodici anni fa. Una partenza impressionante dell’argentino che, allo stesso modo, vola anche nella classifica della celebre Scarpa d’Oro, il premio assegnato al calciatore che nel corso della stagione europea segna più gol nel proprio campionato. La classifica, lo ricordiamo, viene calcolata moltiplicando il numero di gol segnati in campionato per un coefficiente di difficoltà assegnato ad ogni torneo che varia in base al livello della competizione. Per la Serie A, ad esempio, bisogna moltiplicare per 2, cioè il massimo, le reti siglate. Questa, dunque, è la classifica attuale che ovviamente subirà molte variazioni nel corso dell’anno:

Ahmal Pellegrino 33 punti Akor Adams 32,5 punti Bard Finne 21 punti Serhou Guirassy 20 punti Andrej Ilic 20 punti Faris Moumbagna 19,5 punti Mathias Oyewusi 19 punti Lautaro Martinez 18 punti Thomas Lehne Olsen 18 punti Marko Regza 17 punti Zlatko Tripic 16,5 punti Harry Kane 16 punti Erling Haaland 16 punti

Chiaramente diversi giocatori dei campionati nordici, ad esempio, hanno già giocato molte più partite: il capolista Pellegrino con il Bodo Glimt ha già disputato 23 partite di campionato firmando 22 gol (fattore di moltiplicazione 1,5).