Chi è Colombo, l’arbitro di Juve-Inter: bilancio NETTO

Dopo un fine settimana di sosta del campionato, riparte la Serie A e una delle prime partite del sabato sarà subito Juve-Inter. L’attesissimo derby d’Italia si giocherà sabato 13 settembre alle ore 18 presso l’Allianz Stadium di Torino e per i nerazzurri di Chivu sarà il primo big match della nuova stagione.

In vista di questo terzo turno di campionato, l’AIA ha comunicato ufficialmente le designazioni arbitrali per la giornata di Serie A. La super sfida tra Juventus e Inter sarà arbitrata da Andrea Colombo, il fischietto della sezione di Como sarà coadiuvato da Peretti e Perrotti mentre il quarto ufficiale sarà Bonacina. Al VAR ci saranno Mazzoleni e il suo assistente Abisso.

I precedenti di Colobo nelle partite dell’Inter possono far ben sperare i tifosi nerazzurri perché si contano cinque vittorie e una sola sconfitta a bilancio. Le cinque vittorie sono arrivate tutte dal 2022 ad oggi mentre l’unico ko è però molto pesante ed è il match di Bologna dello scorso 20 aprile che è costato alla squadra di Inzaghi una buona fetta di Scudetto.