“Con le spalle al muro”: perché è stato designato Mariani per Juve-Inter

Sono seguite diverse polemiche alla designazione ufficializzata dall’Aia ieri mattina sull’arbitro di Juventus-Inter. A dirigere il derby d’Italia per la terza volta in carriera sarà Maurizio Mariani, ricordato dai tifosi nerazzurri per un precedente tra le due squadre che risale all’ottobre 2021.

In quell’occasione, infatti, il fischietto della sezione di Aprilia fischiò un rigore molto dubbio in favore dei bianconeri per un contatto tra Dumfries e Alex Sandro, dopo l’intervento decisivo dalla sala Var. Eppure, come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, il designatore Gianluca Rocchi si è ritrovato “con le spalle al muro” al momento di assegnare i big match della 25esima giornata.

In virtù dell’assenza di Colombo, impegnato nel Sub20 in Venezuela, e della pessima stagione di Sozza, gli unici due internazionali Élite Uefa rimanevano Mariani e Massa. Guida, probabilmente il miglior arbitro italiano in circolazione, è fuori da qualche settimana per infortunio.

Da qui la scelta per certi versi forzata da parte di Rocchi di assegnare a Mariani e Massa le sfide più importanti di questa giornata: Juventus-Inter al primo e Lazio-Napoli al secondo. Due big match per niente banali che potranno indirizzare l’accesissima lotta scudetto tra Inzaghi e Conte.