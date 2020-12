LIVE – Cagliari-Inter, la conferenza stampa di Antonio Conte su PassioneInter.com

E’ già giornata di vigilia per l’Inter di Antonio Conte e dunque, come di consueto, di conferenza stampa. Appuntamento particolarmente importante con le parole del tecnico leccese che da Appiano Gentile risponderà alle domande dei giornalisti, con i riflettori puntati addosso dopo quanto avvenuto mercoledì sera tra l’eliminazione dalla Champions League e le critiche ricevute per l’atteggiamento ostile mostrato nelle risposte del post-partita. Tantissime curiosità di formazione in vista della sfida di domani contro il Cagliari, con la possibilità di un ritorno da titolare per Christian Eriksen. Seguite come sempre su Passioneinter.com la cronaca testuale della conferenza stampa di Antonio Conte a partire dalle 14.00.

