LIVE Conferenza stampa Chivu

Come di consueto, alla vigilia di Inter-Napoli è in programma la conferenza stampa di Cristian Chivu per presentare il big match a San Siro valido per la 20esima giornata di Serie A.

SOLIDITA‘ – Dare continuità a quello che di buono è stato fatto ci ha aiutati. Con convinzione, cose che abbiamo portato in campo consapevoli che i numeri non basta. L’abbiamo fatto con alti e bassi ma sempre con la voglia di migliorare. Rispetto alla partita precedente è cambiato qualcosa, loro hanno giocatori in meno e in più e rispetto alla scorsa. Gruppo di giocatori con alta intensità. Sarà una partita in cui la massima attenzione sarà la priorità per fare meno errori. Sarà una partita fatta di episodi.

PRESSIONE – Dipende sempre a chi viene rivolta la domanda. Se fai la domanda a me noi vogliamo andare a +7. Dalla voglia ai fatti c’è l’impegno, concentrazione, equilibrio. Non è detto che finisce come tu vorresti. Ultimamente stiamo dando continuità ai risultati. Non è detto che domani siamo sicuri di quello che accadrà. L’unica certezza è che abbiamo sempre lavorato bene, con ambizione e voglia. Adesso magari è aumentata un po’ di più. Siamo pronti a fare una grande gara consapevoli dell’importanza della partita.

CHIVU VS CONTE – Io ho una grande stima di Conte allenatore, ero giocatore quando lui allenava la Juve. Gli ho fatto i complimenti ai tempi. Nel frattempo è evoluto, è un vincente. Noi giovani allenatori abbiamo tanto da imparare da lui. Per me non esiste il confronto Chivu e Conte, lo sport è incentrato sugli interpreti e non bisogna dimenticare i tifosi. Ultimamente l’allenatore è diventato forse anche troppo al centro, è ovvio che incide ma il calcio deve rimanere sempre al livello dei giocatori e dei tifosi.

AVVERSARIO – Il Napoli non è più importante di quello che è stato il Parma, perché si passa da lì. Tutte le partite vanno affrontate in maniera seria. Nessuno prima di quelle partite è interessato dei proclami dell’allenatore e non voglio farli neanche oggi. Il campionato è una maratona e bisogna mostrare che meriti di essere competitivo. Abbiamo avuto la forza di rialzarci, ci siamo messi sempre a lavorare, a dimostrare che abbiamo ambizioni. Questa è la prima del girone di ritorno contro il Napoli e speriamo di essere meglio della prestazione dell’andata, condizionata anche da certi episodi. Siamo migliorati nell’allenare l’ingiustizia, a non pensarci troppo, ma a pensare al nostro valore.