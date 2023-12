La sfida tra Inter e Juventus per lo Scudetto sta entrambo sempre più nel vivo e la sensazione è che questo duello possa protrarsi fino al termine della stagione. Di sicuro, entrambe le squadre si stanno preparando a una serie di incontri fondamentali da qui alla fine del girone d’andata.

Un calendario diverso, che vedrà l’Inter affrontare più gare in casa rispetto ai bianconeri, ma con anche due impegni in più rispetto alla squadra di Allegri nel mese di dicembre, in Champions League e Coppa Italia. Impegno che i bianconeri avranno, invece, a inizio gennaio.

Questo il confronto dei due calendari: