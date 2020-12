Conte frena sul rientro di Sensi: “Non è pronto”. Altra panchina contro il Bologna?

Con le condizioni non ottimali di Nicolò Barella che si avvia verso un turno di riposo, ed il rientro da solo una settimana di Marcelo Brozovic, domani sera in Inter-Bologna poteva essere l’occasione per rivedere dal primo minuto in campo Stefano Sensi. I tifosi lo invocavano a gran voce ma oggi in conferenza stampa Antonio Conte ha frenato gli entusiasmi.

Il centrocampista azzurro non gioca una partita da titolare dal recupero della prima giornata di Serie A contro il Benevento lo scorso 30 settembre. Da lì l’espulsione contro la Lazio e l’ennesimo problema fisico che lo ha tenuto fuori fino al 25 novembre quando è subentrato al 78′ a Roberto Gagliardini nel match contro il Real Madrid. Domenica scorsa contro il Sassuolo un altro ingresso nel finale e dunque domani poteva essere l’occasione giusta. Il tecnico però ha dichiarato che “non è ancora pronto”. Si prospetta dunque un’altra panchina per Sensi, in attesa di riaverlo al 100%. La sua presenza nel centrocampo dell’Inter è davvero importante e quando si sarà finalmente lasciato alle spalle tutti i problemi sarà un vero e proprio acquisto per Conte e la squadra.

