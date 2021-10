UFFICIALE – I convocati nerazzurri: sono 15, c’è la novità Dimarco

Ecco la prima chiamata per Federico Dimarco dall'Italia

É iniziata la tanto "amata" sosta nazionali, la seconda stagionale. I giocatori dell'Inter che gireranno per il globo sono quindici, tantissimo. Qui sotto potete vedere in dettaglio tutti i nomi: qual è la novità? É che è arrivata la prima convocazione per Federico Dimarco con la Nazionale maggiore: il c.t. Mancini decide di affidarsi all'ex Verona, in assenza di Pessina e Zaniolo. Meritatissima. Qui tutti i convocati: