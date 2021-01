Coppa Italia, l’Inter schianta il Milan di rigore e di punizione: è semifinale! CALENDARIO E TABELLONE

S’è dovuto aspettare sino al settimo minuto di recupero di una partita che pareva prolungarsi ai tempi supplementari: ma l’Inter è ufficialmente in semifinale di Coppa Italia, e a deciderlo è stata la micidiale punizione di Christian Eriksen, a interrompere un digiuno di gol su calci piazzati che andava avanti dal 2018. La squadra di Antonio Conte è quindi la prima semifinalista di questa edizione della competizione, in attesa di capire chi incontrerà al prossimo turno. La risposta arriverà tra ventiquattro ore, quando la Juventus ospiterà la SPAL: la vincente, tra le due, affronterà proprio i nerazzurri. I pronostici, per ora, sembrano già fatti. Sembrano.

QUARTI DI FINALE: Inter-Milan 2-1, Atalanta-Lazio (domani, ore 17.45), Juventus-SPAL (domani, ore 20.45), Napoli-Spezia (giovedì, ore 21.00).

