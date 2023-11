Correa, riscatto sempre più lontano: che flop al Marsiglia finora!

L’addio in estate di Joaquin Correa doveva essere la grande occasione per l’argentino di rilanciare la propria carriera dopo due anni deludenti all’Inter, ma la sua avventura all’Olympique Marsiglia è stata fin qui un totale fallimento.

Nessun gol o assist in 9 presenze stagionali sono il misero bottino di Correa in Francia. Prestazioni che, come raccontato dal Corriere dello Sport, allontanano sempre di più l’ipotesi di riscatto del Tucu. Il Marsiglia, oltre ai 2 milioni di prestito oneroso già versati, dovrebbe versarne 13, o 11 in caso di qualificazione in Champions League, ora distante ben 11 punti.

L’argentino ha bisogno di una svolta che cambi il corso della sua stagione, altrimenti il ritorno a Milano sembra inevitabile. La prossima estate Correa entrerà nel suo ultimo anno di contratto con i nerazzurri, con un ingaggio da quasi 4 milioni di euro e un peso a bilancio di circa 8,5 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Trovare una collocazione a Correa in estate non è stato semplice, e il fatto che l’argentino stia deludendo in prestito al Marsiglia potrebbe rendere ancora più difficile trovargli una nuova sistemazione in futuro. L’ingaggio è sicuramente uno dei grandi contro per molto squadre che potrebbero essere interessate a scommettere sul Tucu.