Bologna-Inter, gara valida per la 28a giornata di Serie A. Al Dall’Ara i nerazzurri cercano una vittoria prima della sfida con l’Atletico Madrid, che permetta di aumentare ulteriormente il divario con la Juventus. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Bologna-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI BOLOGNA-INTER

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BOLOGNA-INTER

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 15 Kristiansen; 8 Freuler, 20 Aebischer, 19 Ferguson; 21 Odgaard, 9 Zirkzee, 56 Saelemaekers.

A disposizione: 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 4 Ilic, 6 Moro, 7 Orsolini, 11 Ndoye, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 18 Castro, 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 33 Calafiori, 80 Fabbian, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 28 Pavard, 32 Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Carbone, Giallatini.

Quarto ufficiale: Rapuano.

VAR: Mazzoleni.

Assistente VAR: Mariani.