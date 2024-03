Inter-Genoa, gara valida per la 27a giornata di Serie A. A San Siro, gli uomini di Simone Inzaghi cercano la vittoria per allungare a +15 sulla Juventus. A partire dalle ore 20.45, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Genoa!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-GENOA

1′ | Fischia l’arbitro Ayroldi, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 70 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 14 Klaassen, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 31 Bisseck, 36 Darmian, 41 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 13 Bani, 22 Vasquez; 20 Sabelli, 10 Messias, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 19 Retegui.

A disposizione: 16 Leali, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 5 Bohinen, 8 Strootman, 9 Vitinha, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 18 Ekuban, 23 Cittadini, 53 Pittino, 90 Spence.

Allenatore: Alberto Gilardino.

Arbitro: Ayroldi.

Assistenti: Del Giovane, Mastrodonato.

Quarto ufficiale: Giua.

VAR: Paterna.

Assistente VAR: Doveri.

DIFFIDATI

Inter: Mkhitaryan.

Genoa: Sabelli, Retegui, Vasquez

SQUALIFICATI

Inter: Bastoni.

Genoa: –