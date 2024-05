Inter-Lazio, gara valida per la 37a giornata di Serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi scendono in campo per l’ultima volta a San Siro in questa stagione. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Lazio!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-LAZIO

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (3-4-2-1): 94 Provedel; 4 Patric, 15 Casale, 34 Gila; 77 Marusic, 5 Vecino, 65 Rovella, 3 Pellegrini; 6 Kamada, 20 Zaccagni; 19 Castellanos. A disposizione: 35 Mandas, 59 Renzetti, 7 Felipe Anderson, 8 Guendouzi, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 17 Immobile, 18 Isaksen, 22 Gonzalez, 23 Hysaj, 29 Lazzari, 32 Cataldi. Allenatore: Igor Tudor.

Arbitro: JUAN LUCA SACCHI.

Assistenti: Bercigli, Palermo.

Quarto ufficiale: Santoro.

VAR: Serra.

Assistente VAR: Aureliano.