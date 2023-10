LIVE – Segui la cronaca di TORINO-INTER, 9a giornata Serie A

Torino-Inter, gara valida per la 9a giornata di Serie A, prima gara dopo la sosta per le nazionali. All’Olimpico, gli uomini di Simone Inzaghi vanno a caccia dei 3 punti contro la squadra di Juric, per riscattare il pareggio beffardo contro il Bologna. A partire dalle ore 18, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Torino-Inter!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI TORINO-INTER

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio sarà alle ore 18.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-INTER

TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 61 Tameze, 3 Schuurs, 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 28 Ricci, 77 Linetty, 20 Lazaro; 16 Vlasic, 23 Seck; 11 Pellegri.

A disposizione: 1 Gemello, 71 Popa, 6 Zima, 8 Ilic, 9 Sanabria, 10 Radonjic, 15 Sazonov, 27 Vojvoda, 66 Gineitis, 79 Savva, 84 Antolini, 94 N’Guessan.

Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 70 Sanchez, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: MATTEO MARCHETTI.

Assistenti: Liberti, Perrotti.

Quarto ufficiale: Rapuano.

VAR: Nasca.

Assistente VAR: Paganessi.