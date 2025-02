Dagli ottavi alla FINALE: ecco quanto si può incassare in Champions League

Dopo le eliminazioni nei playoff di Champions League per Milan, Atalanta e Juventus (oltre a quella del Bologna nella “fase campionato”), l’Inter è rimasta l’unica squadra nella maggiore competizione europea. Per il club nerazzurro sarà ora importante fare strada per tenere alto il valore del campionato italiano e per far punti nel ranking UEFA alla Serie A, assieme anche a Lazio, Roma e Fiorentina nelle altre coppe.

Oltre all’importanza del lato sportivo, per l’Inter sarà determinante fare un bel cammino in Champions League anche sotto l’aspetto economico. La società di viale della Liberazione è quella che ha già guadagnato di più da questa stagione sommando tutti i ricavi dalla UEFA anche con l’ultimo incasso degli 11 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi di finale.

Tuttavia, in aggiunta agli oltre 90 milioni di euro già incassati, l’Inter può vedere crescere ancora di più i suoi ricavi andando avanti turno dopo turno in questa edizione di Champions League. Dovesse arrivare a vincere la finale di Monaco di Baviera, il club nerazzurro otterrebbe più di altri 50 milioni di euro. Di seguito l’elenco completo del valore in euro dei ricavi che ogni squadra può ricevere turno dopo turno: