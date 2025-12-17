De Vrij può lasciare subito l’Inter: lo vuole Mourinho

La situazione di de Vrij merita attenzioni particolari in casa Inter. Il difensore olandese sta attraversando un momento complicato sotto l’aspetto del minutaggio con il club nerazzurro che inevitabilmente gli ha fatto perdere posizioni anche nelle gerarchie della Nazionale Olandese in vista del Mondiale della prossima estate.

Sullo sfondo si registra il movimento del suo agente Federico Pastorello che starebbe valutando le opzioni per il futuro del giocatore già a partire dal mercato di gennaio. Il centrale, dopo anni vissuti da protagonista con la maglia nerazzurra, potrebbe trovarsi di fronte a valutazioni importanti sul prosieguo della sua carriera.

La perdita di centralità nella selezione Orange rappresenta un campanello d’allarme che non può passare inosservato. Il difensore, che ha sempre rappresentato un punto fermo per la difesa, si trova ora a dover gestire una fase delicata sia a livello di club che di nazionale, ricordando che il suo contratto con l’Inter andrebbe comunque in scadenza al termine di questa stagione.

Come riferito questa mattina da Tuttosport, nei giorni scorsi è arrivato un primo sondaggio per de Vrij da parte del Benfica di Mourinho. Dall’Arabia Saudita sono anni che provano a tentarlo, mentre non mancano le offerte nei suoi confronti anche dall’Italia con il Bologna e dall’Inghilterra con il Nottingham Forest in prima linea.