Diffide e squalifiche semifinali Champions: cosa dice il regolamento

L’unico giocatore dell’Inter che una settimana fa a Barcellona ha preso un cartellino giallo è stato Hakan Calhanoglu mentre nella formazione spagnola è stato ammonito solamente Cubarsi. In vista della gara di ritorno di queste semifinali di Champions League, è lecito domandarsi se i due giocatori sono a rischio squalifica per la finale.

Ecco cosa dice il regolamento UEFA in merito alle diffide e alle squalifiche: dopo la fine dei quarti di finale si azzerano i conteggi dei cartellini gialli quindi tutti i giocatori sono partiti “puliti” nella gara di Barcellona. Inoltre, non basta un solo cartellino giallo per entrare in diffida quindi Calhanoglu e Cubarsi non sono a rischio squalifica.

In sostanza non c’è nessun diffidato e nessun rischio squalifica per la finale di Champions League. L’unico modo per saltare l’ultimo atto della competizione sarebbe, ovviamente, quella di prendersi un cartellino rosso nella semifinale di ritorno (come capitò a Thiago Motta nel 2010 a Barcellona saltando la finale col Bayern Monaco).