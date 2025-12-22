Dove vedere Atalanta-Inter, diretta tv e streaming del match
Le info per seguire il match
Quando si gioca Atalanta-Inter, 17^ giornata Serie A
Dopo la sconfitta arrivata in semifinale di Supercoppa Italiana, l’Inter torna a giocare in campionato con più di una settimana di riposo alle spalle. Smaltita la delusione per l’eliminazione con il Bologna, la squadra di Cristian Chivu ha come obiettivo quello di difendere il primato in Serie A e chiudere il 2025 da capolista. Per farlo, servirà una grande prestazione nel match tra Atalanta-Inter in programma domenica 28 dicembre 2025.
Atalanta-Inter, dove vederla: DAZN, Sky o Mediaset?
Atalanta-Inter verrà trasmessa domenica 28 dicembre alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.
Atalanta-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN
Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Atalanta-Inter in diretta insieme a voi!