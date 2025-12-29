Dove vedere Inter-Bologna, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Inter-Bologna, 18^ giornata Serie A

Primo appuntamento del 2026 subito ad altissimo coefficiente di difficoltà per l‘Inter. A San Siro, infatti, domenica 4 gennaio farà visita il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra che negli ultimi anni ha sempre impensierito i nerazzurri e che in questa stagione ha già sconfitto la squadra di Chivu grazie ai calci di rigore in semifinale di Supercoppa Italiana.

Inter-Bologna, dove vederla: DAZN o Sky?

Inter-Bologna verrà trasmessa domenica 4 gennaio alle ore 20:45 in diretta tv esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Inter-Bologna sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Bologna in diretta insieme a voi!