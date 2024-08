Dove vedere Genoa-Inter, diretta tv e streaming del match

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 202/2025, con l’Inter che dovrà difendere lo Scudetto conquistato nella scorsa stagione. L’esordio dei nerazzurri arriva contro il Genoa, in una trasferta a Marassi subito delicata e importante per partire bene. Il calcio d’inizio sarà sabato 17 agosto alle 18.30.

Informazioni utili per seguire Genoa-Inter

Genoa-Inter sarà trasmessa in diretta da DAZN, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Sarà possibile assistere alla gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Genoa-Inter, inoltre, sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Genoa-Inter in diretta insieme a voi!