Dove vedere Napoli-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Napoli-Inter in diretta tv e streaming

Dopo mesi di duello a distanza è arrivato il momento dello scontro diretto che potrebbe valere lo Scudetto. Allo stadio Maradona, l’Inter affronta il Napoli, nella 27a giornata di Serie A. Uno scontro al vertice fondamentale, che potrebbe regalare una grande occasione ai nerazzurri di dare una sterzata decisiva alla lotta per il Tricolore.

All’andata, a San Siro, finì 1-1, con la gara passata alla storia soprattutto per le parole polemiche di Antonio Conte nei confronti del VAR, che accesero diverse scintille e che diedero il la anche a delle frecciatine a distanza con i vertici interisti.

Il calcio d’inizio di Napoli-Inter è in programma per sabato 1° marzo alle ore 18:00.

Probabili formazioni di Napoli-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Napoli-Inter:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Napoli-Inter

Napoli-Inter verrà trasmessa sabato 1° marzo alle ore 18:00 in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Napoli-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Napoli-Inter in diretta insieme a voi!