Dove vedere Sassuolo-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Sassuolo-Inter, 24^ giornata Serie A

Nuovo appuntamento di campionato per l’Inter di Cristian Chivu dopo il successo ottenuto in settimana in Coppa Italia sul Torino. Il tecnico rumeno, che lo scorso mercoledì contro i granata ha adottato un ampio turnover, è dunque riuscito a tenere a riposo per tutta la settimana buona parte dei titolarissimi che questo pomeriggio in casa del Sassuolo cercheranno di conquistare i tre punti.

Sassuolo-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Sassuolo-Inter verrà trasmessa domenica 8 febbraio alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Sassuolo-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Sassuolo-Inter in diretta insieme a voi!