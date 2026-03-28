Dumfries racconta l’infortunio: “Con l’Inter fuori per tante partite, è stato un boccone amaro”
Le parole di Dumfries sull'infortunio che lo ha tenuto tanto tempo fuori dal campo
L’infortunio alla caviglia che avrebbe potuto mettere in dubbio la sua partecipazione al Mondiale è ormai alle spalle per Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter ha raccontato il percorso di recupero completato in dichiarazioni rilasciate al De Telegraaf, a margine della vittoria dell’Olanda per 2-1 contro la Norvegia.
“Sono stato fuori per molto tempo, quattro mesi, quindi sono felice di essere di nuovo qui e sì, è una sensazione indescrivibile. Adesso posso davvero dare tutto. Questa è la terza volta che gioco 90 minuti, quindi cerco di fare il maggior numero possibile di minuti e di riprendere la forma. Ma sono contento della posizione in cui mi trovo adesso e ho recuperato bene
Sono stati mesi abbastanza difficili, perché all’inizio pensavamo che l’infortunio non fosse grave, quindi pensavo sarebbe andata più velocemente e sarei tornato prima. E quando poi è arrivata la notizia che dovevo essere operato e stare fuori per mesi. Sì, è difficile da digerire. Era la prima volta che mi capitava, ma allo stesso tempo è stata anche una bella sfida per recuperare bene e tornare il più in forma possibile.
Anche con l’Inter ho perso molte partite, quindi è stato davvero un boccone amaro. Ma come dicevo, ce l’ho fatta e adesso sono al 100% in forma.
Non ho temuto di saltare il Mondiale perché con le nuove tecniche che ci sono, se ti operi alla caviglia, il tempo di recupero è relativamente breve. Quindi ho scelto semplicemente la via più rapida e anche la migliore, per cui il Mondiale non è in pericolo e ho guadagnato qualche mese di recupero.
Difficile spiegare che tipo di tecniche sono. So solo che la caviglia è ben ‘fissata’ e non dovrebbe più causare problemi”.