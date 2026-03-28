Dumfries racconta l’infortunio: “Con l’Inter fuori per tante partite, è stato un boccone amaro”

L’infortunio alla caviglia che avrebbe potuto mettere in dubbio la sua partecipazione al Mondiale è ormai alle spalle per Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter ha raccontato il percorso di recupero completato in dichiarazioni rilasciate al De Telegraaf, a margine della vittoria dell’Olanda per 2-1 contro la Norvegia.

“Sono stato fuori per molto tempo, quattro mesi, quindi sono felice di essere di nuovo qui e sì, è una sensazione indescrivibile. Adesso posso davvero dare tutto. Questa è la terza volta che gioco 90 minuti, quindi cerco di fare il maggior numero possibile di minuti e di riprendere la forma. Ma sono contento della posizione in cui mi trovo adesso e ho recuperato bene

Sono stati mesi abbastanza difficili, perché all’inizio pensavamo che l’infortunio non fosse grave, quindi pensavo sarebbe andata più velocemente e sarei tornato prima. E quando poi è arrivata la notizia che dovevo essere operato e stare fuori per mesi. Sì, è difficile da digerire. Era la prima volta che mi capitava, ma allo stesso tempo è stata anche una bella sfida per recuperare bene e tornare il più in forma possibile.

Anche con l’Inter ho perso molte partite, quindi è stato davvero un boccone amaro. Ma come dicevo, ce l’ho fatta e adesso sono al 100% in forma.

Non ho temuto di saltare il Mondiale perché con le nuove tecniche che ci sono, se ti operi alla caviglia, il tempo di recupero è relativamente breve. Quindi ho scelto semplicemente la via più rapida e anche la migliore, per cui il Mondiale non è in pericolo e ho guadagnato qualche mese di recupero.

Difficile spiegare che tipo di tecniche sono. So solo che la caviglia è ben ‘fissata’ e non dovrebbe più causare problemi”.