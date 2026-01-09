Dumfries accelera il rientro: obiettivo Inter e Mondiale

Denzel Dumfries ha fretta di tornare. L’esterno destro dell’Inter sta lavorando intensamente per recuperare dall’intervento alla caviglia sinistra, rimasta schiacciata nel contrasto con Zaccagni il 9 novembre scorso. Attraverso i social ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi: “Ci vediamo presto”, accompagnato da immagini che lo ritraggono impegnato in esercizi in palestra.

Il programma di recupero prevede nelle prossime settimane fisioterapia e lavoro aerobico, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi sul campo e con il pallone. Secondo il Corriere dello Sport, l’olandese punta a essere disponibile per Chivu nella prima metà di marzo. Un rientro tempestivo sarebbe per lui fondamentale anche in ottica Mondiale, in programma a fine stagione.

Oltre al recupero fisico, nei prossimi mesi l’esterno dovrà prendere una decisione importante sul proprio futuro professionale. La situazione contrattuale resta da definire, ma per ora la priorità assoluta rimane il ritorno in campo e il raggiungimento della migliore condizione possibile.