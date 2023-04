Probabilmente è il rimpianto più grande dell’ultima estate nerazzurra, ma la storia potrebbe ripetersi anche nella prossima. Stiamo parlando di Paulo Dybala, che un anno fa è stato prima a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter e poi abbandonato dalla stessa società di Viale della Liberazione. La Joya allora ha firmato per la Roma, dove sta disputando una grande stagione al punto che, intanto, a Milano sono in molti a mangiarsi le mani. E vista la clausola che si attiverà durante il mercato, il rimpianto rischia di diventare ancora più grande.

Già, perché nell’attuale contratto dell’argentino sono presenti due possibili “vie d’uscita”: una da 12 milioni e una da 20. La prima valida per l’estero, la seconda per l’Italia. Ma a parte il maggior esborso economico necessario per acquistare Dybala, è la contromossa a disposizione della società giallorossa che può mettere in scacco tutte le rivali “nostrane”. Come affermato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, la Roma può “annullare” l’effetto della clausola, in caso una formazione italiana decida di pagare i 12 milioni in questione, aumentando di colpo l’ingaggio del giocatore da 3,8 a 6 milioni. Certamente un incremento non da poco, ma che per il valore e le prestazioni della Joya forse vale la pena investire. Con buona pace dell’Inter e di tutti gli altri suoi ammiratori nel Belpaese.