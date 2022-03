Eriksen, che gioia! Il danese di nuovo convocato in Nazionale

La prima parte del sogno di Chris si è avverata, il ritorno in Nazionale!

Missione compiuta. Christian Eriksen infatti, fin da quel maledetto 12 giugno che ha rischiato di strapparcelo e lo ha purtroppo allontanato dall'Inter, il danese aveva un chiodo fisso in testa: tornare a giocare per poter partecipare ai Mondiali con la sua Danimarca. I primi passi a Odense, la dolorosa rescissione con i nerazzurri, poi la chiamata del Brentford per un contratto di 6 mesi. Ed ora il cerchio inizia a chiudersi.