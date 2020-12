Eriksen entra al 91′. La Gazzetta: “Professionale, altri al suo posto avrebbero…”

L’ingresso in campo di Eriksen al minuto 91′ in Inter-Bologna ha fatto ampiamente discutere, come da previsione. Il fantasista danese è entrato al posto di Sanchez e dopo il fischio finale è scappato direttamente negli spogliatoi senza fiatare.

Un comportamento da elogiare secondo La Gazzetta dello Sport: “Conte al 91’ ha fatto entrare Eriksen al posto di Sanchez e qui ci sarebbe da ridire qualcosa, ma ci asteniamo e sottolineiamo la professionalità del danese. Altri, al suo posto, avrebbero reagito con minore flemma”.

