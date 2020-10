Eriksen, cura Danimarca: tre gol in Nazionale e segnali a Conte. Ora l’Inter lo aspetta

Tre gol in altrettante partite con la Danimarca, quale miglior modo per prepararsi in vista del derby in programma sabato pomeriggio a San Siro contro il Milan. Christian Eriksen con la propria Nazionale non sbaglia un colpo, ora però deve conquistare anche Conte e l’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sosta per le Nazionali restituisce al mondo nerazzurro un Eriksen rigenerato, nella testa prima ancora che nelle gambe. Tre gol contro Far Oer, Islanda e Inghilterra, nel giorno della 100esima presenza. A questi vanno aggiunte parole che lasciano poco spazio ad interpretazioni.

Conte e i tifosi continuano ad aspettare una scintilla dal suo numero 24 che ora sogna per sabato una maglia da titolare nel derby. Toccherà al tecnico nerazzurro decidere cosa fare ma la partita con il Milan potrebbe rappresentare la svolta dell’avventura di Eriksen in Italia.

