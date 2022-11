Eriksen non dimentica l’Inter: “Sarei rimasto, stavo benissimo a Milano”

Scatta oggi ufficialmente il Mondiale di Qatar 2022 con il primo match tra i padroni di casa e l' Ecuador in programma dalle 17.00. Torneo che vedrà protagonisti tanti calciatori dell' Inter , come raccontato nel nostro approfondimento , ma non solo. Perché tra gli ex nerazzurri sarà un vero piacere poter assistere al ritorno di Christian Eriksen con la maglia della Danimarca in una competizione così importante, dopo il grande spavento preso appena un anno e mezzo fa agli Europei. Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Manchester United ha voluto ricordare proprio la tappa italiana.

Queste le parole pronunciate ieri dal danese sulle due stagioni trascorse all'Inter prima del ritorno 'obbligato' in Premier League: "Onestamente sono stato molto bene in Italia e sarei voluto rimanere, proseguire lì la mia carriera. Stiamo parlando dell’anno prima dell’Europeo, giocavo ancora in Serie A, ma poi ovviamente molte cose sono cambiate. L’Italia e l'Inter mi hanno sempre dato delle buone sensazioni e la mia famiglia stava benissimo a Milano. Nel club mi trovavo molto bene. Mi è dispiaciuto andare via, ma nel calcio è così: si viene e si va. L’Inter per me resta un posto speciale".