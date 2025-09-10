Eriksen trova squadra: per l’ex Inter c’è la nuova avventura

Nell’estate del 2021 quel terribile malore durante la partita degli Europei ha costretto l’Inter a dover rinunciare a Christian Eriksen, per via delle rigide regole che ci sono in Italia sui defibrillatori sottocutanei. In seguito il forte centrocampista danese ha deciso di tornare in Premier League e nelle ultime stagioni ha giocato al Manchester United.

L’ex Inter è però rimasto svincolato al termine della passata stagione e ha così dovuto salutare la squadra dei Red Devils. Fino ad oggi Eriksen era rimasto senza contratto ma, come riporta Fabrizio Romano, adesso il classe 1992 ha trovato un accordo con un altro club ed è pronto per un’esperienza in un nuovo campionato.

A 33 anni Eriksen ha accettato di provare un’avventura in Bundesliga dove giocherà con il Wolfsburg. Per il danese ex Inter si tratta di un nuovo campionato visto che fino ad ora in carriera aveva militato soltanto in Olanda, Italia e Inghilterra. Ora si attende solo il responso delle visite mediche prima della firma sul contratto e dell’annuncio ufficiale.