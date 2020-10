Eriksen alla presenza numero 100 in Nazionale: “Orgoglioso di essere arrivato a questo punto, spero di andare oltre”

Quello di domani sera, in occasione del match di Nations League tra Inghilterra e Danimarca, sarà un appuntamento assolutamente speciale per Christian Eriksen. Innanzitutto perché avrà di fronte buona parte del suo passato, tra cui tanti ex compagni del Tottenham, ma soprattutto perché raggiungerà finalmente la presenza numero 100 con la maglia della sua Nazionale. Il trequartista è reduce da due gol consecutivi con la selezione danese ed ha una voglia matta di poter esultare anche in occasione di un impegno così speciale.

Sulle pagine di bold.dk, Eriksen ha raccontato l’emozione che si prova a tagliare un traguardo così speciale, condiviso con il connazionale Kjaer. Queste le sue parole: “Sento una certa pressione da parte di Simon, bisogna prima vedere fin dove arriva lui. Siamo entrambi orgogliosi di ritrovarci a questo punto in nazionale e presto arriveremo a giocare 100 partite, ma speriamo di poterne disputare anche di più. Il tempo dirà quante ce ne saranno”.

