Esame Supercoppa per Luis Henrique: l’Inter dà i voti

L’assenza di Dumfries, operato martedì alla caviglia sinistra e costretto a stare fuori per diverse settimane, costringe Chivu a puntare ancora su Luis Henrique sulla fascia destra. Anche Darmian sta recuperando ed è a Riad con la squadra, ma per la semifinale di Supercoppa il tecnico confermerà il laterale brasiliano arrivato in estate.

L’acquisto dal Marsiglia non ha convinto fino a questo momento. Nonostante gli elogi pubblici di Fabregas, il rendimento del giocatore è stato altalenante: una buona prestazione contro il Como condita da un assist, ma per il resto prestazioni distanti da quanto aveva mostrato in Francia con De Zerbi. Il progetto iniziale prevedeva un affiancamento graduale a Dumfries, per permettere al brasiliano di integrarsi senza pressioni eccessive. La prolungata assenza dell’olandese ha però stravolto i piani.

La dirigenza valuta ora un intervento sul mercato per rinforzare la fascia destra. Secondo La Gazzetta dello Sport, Luis Henrique come titolare fisso non offre garanzie sufficienti, soprattutto nel medio periodo. Anche Chivu non appare del tutto convinto: prima di affidarsi al brasiliano aveva provato ad adattare Carlos Augusto dall’altra parte e aveva persino pensato di utilizzare Andy Diouf in quella posizione.

Alla fine ha scelto la strada della continuità. Nelle cinque partite consecutive da titolare, il giocatore non ha commesso errori gravi e si è reso utile nei cambi di modulo, facilitando il passaggio al 5-4-1. Tuttavia le aspettative rimangono deluse in termini di qualità e iniziativa. La Supercoppa rappresenterà un banco di prova decisivo per capire se l’Inter potrà davvero contare su di lui o se servirà intervenire con urgenza sul mercato. Su questo la rosea si interroga: “La Supercoppa sarà dunque un esame quasi definitivo: promosso o bocciato?”.