Eurorivali – Solo un pareggio tra Friburgo e Borussia Monchengladbach

Il Borussia Monchengladbach, dopo la sconfitta contro l’Inter, in Champions League, ha affrontato in Bundesliga il Friburgo. La gara, valida per la decima giornata del campionato tedesco, l’avversario dell’Inter in Champions League ha ottenuto solo un pareggio per 2-2. Gara iniziata in discesa con la rete di Embolo al 23′.

Il Borussia, dopo soli 9 minuti, si è fatto agguantare dal Friburgo con la rete di Lienhart. Il primo tempo è terminato sull’1-1. Il Friburgo ha trovato la rete del vantaggio su calcio di rigoro al 49′, ma il Borussia ha subito riportato la gara in parità con la rete di Plea al 50′. I tedeschi del Borussia portano a casa solo 1 punto e si preparano per la gara contro il Real Madrid di Champions League di mercoledì sera.

