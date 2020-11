Eurorivali – Real Madrid, Zidane sorride: Hazard si allena in gruppo. Il report sugli infortunati

Sospiro di sollievo per Zinedine Zidane. Nulla di grave per Eden Hazard, uscito per un colpo alla caviglia nel secondo tempo di Real Madrid-Inter dopo un contrasto di gioco con Brozovic.

Come riportato da El Bernabeu il fantasista belga si è allenato ieri regolarmente con il gruppo in vista della sfida in programma contro il Valencia. Ai box ancora Dani Carvajal, Álvaro Odriozola e Nacho che hanno lavorato a parte, mentre Militao rimane ancora isolato dopo aver contratto il coronavirus.

