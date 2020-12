Eurorivali – Real Madrid, vittoria di misura contro il Siviglia

Il Real Madrid porta a casa i tre punti nella gara contro il Siviglia, valida per la 12esima giornata di Liga. I blancos sfideranno in Champions League il Borussia Monchengladbach e la sfida tra le due formazioni saraà fondamentale per il passaggio del turno dell’Inter di Antonio Conte. Contro il Siviglia, il Real Madrid ha terminato il primo tempo sullo 0-0 segno di una gara combattuta.

Al 55′, però, è arrivato l’autogol di Bono che ha regalato i tre punti ai blancos, un pizzico di fortuna in una gara che sarebbe potuta diventare complicata per la squadra di Madrid. La squadra di Zinedine Zidane si porta a 20 punti in classifica al terzo posto.

