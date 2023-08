L’Inter muove un altro passo verso il completamento della rosa 2023/2024 in una giornata che potrebbe portare ad una doppia cessione. Nelle ultime ore infatti è stata definitiva la trattativa per il trasferimento dell’attaccante Sebastiano Esposito alla Sampdoria: secondo Sky l’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, tra cui la promozione in Serie A del club doriano che dall’Inter ha già avuto in prestito anche Filip Stankovic.

Nel frattempo invece si sta decidendo il futuro di Giovanni Fabbian una volta saltato l’accordo con l’Udinese nell’ambito dell’operazione Samardzic. L’incontro col Frosinone, che lo voleva in prestito secco, non ha prodotto la fumata bianca e per questo si potrebbe inserire il Bologna che, a differenza dei ciociari, mettono sul piatto una formula più gradita ai dirigenti nerazzurri: gli emiliani sarebbero infatti pronti ad acquistare subito il cartellino lasciando il diritto di riacquisto all’Inter. Formula simile a quella che era stata impostata proprio con l’Udinese, con Fabbian che avrebbe fruttato circa 4 milioni nell’immediato ai friulani con recompra a 12 milioni.